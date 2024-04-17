Литва стала снова закупать зерно у России Литва возобновила закупки зерна в России после перерыва в шесть месяцев

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Литва в феврале 2024 года возобновила закупки зерна из России после перерыва в шесть месяцев, передает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы. В феврале было ввезено 12,2 тысячи тонн зерна на сумм €1,95 млн. Как отмечает агентство, Литва прекратила регулярный импорт зерна в конце весны прошлого года, а в июле состоялась последняя поставка.

В свою очередь Латвия, закупившая у России 58,8 тысячи тонн зерна на €10 млн, нарастила импорт. Страны Евросоюза в целом приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на €16,9 млн, отмечает агентство.

Ранее британская газета Financial Times писала, что Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. Европейцы таким образом хотят снизить спрос на него и «успокоить фермеров». Отмечается, что такие меры приведут к росту цен как минимум на 50%.

Ранее в апреле группа членов Европарламента от партии «Обновляя Европу» сообщила, что ввоз твердой пшеницы из России в Италию за год вырос на рекордные 1164%. Парламентарии направили обращение Еврокомиссии (ЕК), в котором уточнили, что Россия стала крупнейшим поставщиком данной продукции, несмотря на санкции.