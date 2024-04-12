В Италии пожаловались на рекордный рост ввоза пшеницы из России Члены ЕП заявили о росте ввоза пшеницы из России в Италию на 1164% за год

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Ввоз твердой пшеницы из России в Италию за год вырос на рекордные 1164%, сообщила группа членов Европарламента (ЕП) от партии «Обновляя Европу». Парламентарии направили обращение Еврокомиссии (ЕК), в котором уточнили, что Россия стала крупнейшим поставщиком данной продукции, пишет Lenta.ru.

Согласно некоторым данным, с 2023 года импорт российской твердой пшеницы в Италию резко возрос, увеличившись на 1164% по сравнению с предыдущим годом, что делает Россию крупнейшим поставщиком твердой пшеницы в Италию, — говорится в тексте письма.

Депутаты напомнили, что с начала украинского конфликта было принято 13 пакетов санкций. Несмотря на это некоторые товары продолжают поступать на европейские рынки в обход ограничений или из-за того, что не входят в список запрещенных. Рост ввоза российской пшеницы негативно отражается на итальянских фермерах, сообщили депутаты. Они поинтересовались у ЕК, планируется ли предпринимать какие-либо действия на фоне полученных данных.

Известно ли Еврокомиссии об этих поразительных цифрах? Какие действия на этом фоне планирует предпринять Еврокомиссия, чтобы повлиять на эту тенденцию? Будет ли Комиссия предлагать Совету включить российскую твердую пшеницу в список запрещенных продуктов? — спросили члены ЕП.

Еврокомиссия ранее сообщила, что предложенные тарифы на ввоз зерна подорвут доходы России, а также ее способность финансировать армию. В официальном заявлении ЕК уточняется, что второй целью инициативы является недопущение дестабилизации рынка Евросоюза.