В ЕК назвали главную цель внедрения тарифов на зерно из России Еврокомиссия надеется подорвать доходы России тарифами на зерно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Еврокомиссия рассчитывает, что предложенные ею в ходе саммита ЕС тарифы на ввоз зерна подорвут доходы России, а также ее способность финансировать армию. В официальном заявлении ЕК, выдержки из которого приводит ТАСС, уточняется, что второй целью инициативы является недопущение дестабилизации рынка Евросоюза.

Еврокомиссия предложила ввести повышенные тарифы на зерно и зерновые продукты из России и Белоруссии <...>. Эти меры должны не допустить дестабилизации рынка ЕС <...>, а также не допустить использования Россией доходов от экспорта зерна для финансирования военной кампании, — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что речь идет о пшенице, кукурузе и продукции из подсолнечника. В Еврокомиссии добавили, что в 2023 году Россия экспортировала зерно в ЕС на €1,3 млрд.

По итогам первого дня саммита председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о грядущих изменениях в торговых отношениях с Россией и Белоруссией в сегменте агропродукции. По ее словам, готовящиеся нововведения предотвратят дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Комментируя ее слова, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные меры только усугубят ситуацию с продовольствием в мире.