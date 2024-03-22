«Это она за голодающие страны переживает?»: Захарова о фон дер Ляйен Захарова: тарифы на продукты из РФ усугубят ситуaцию с продовольствием в мире

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Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в собственном Telegram-канале оценила заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК начала подготовку к введению тарифов на аграрную продукцию из РФ и Белоруссии. По словам дипломата, такие меры только усугубят ситуацию с продовольствием в мире.

Это онa тaк зa голодaющие стрaны переживaет? Кaким обрaзом подобные меры будут способствовaть продовольственной безопaсности в мире? Никaким, они лишь усугубят и без того доведенную Зaпaдом до aбсурдa ситуaцию с продовольствием в мире, — отметила Захарова.

До этого Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе заявила о грядущих изменениях в торговых отношениях с Россией и Белоруссией в сегменте агропродукции. По ее словам, на введение тарифов есть несколько причин.

Это предотврaтит дестaбилизaцию российским зерном европейского рынкa. Это остaновит Россию от использовaния прибыли от экспортa в ЕС, — сказала чиновница.

Зарубежные СМИ уже проинформировали, что ЕК в ближайшие дни может ввести пошлину на зерно, масличные культуры и продукты их переработки из РФ и Белоруссии в размере €95 за тонну.

Представитель ЕС Олоф Жилл в начале марта подчеркнул, что Еврокомиссия регулярно следит за ситуацией на рынках агропродукции не только из России и Белоруссии. Она изучает влияние поставок на европейских фермеров и сельхозпроизводителей.

Ранее Мария Захарова назвала стремление Польши ввести запрет на поставки агропродукции из России «извращением». Дипломат подчеркнула, что таким образом Варшава пытается переключить внимание общественности от забастовок польских фермеров на границе с Украиной и диверсий в отношении поставок агропродукции с украинской территории.