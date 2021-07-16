В США предсказали судьбу «Северного потока — 2» после ухода Меркель

Автор издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с газопроводом «Северный поток — 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.

По мнению журналиста, Германия, выступая за строительство газопровода, просто служит интересам Евросоюза. Это означает, что смена канцлера в ФРГ никак не скажется на «Северном потоке — 2» и на отношениях с Россией.

Марсили напомнил, что никто не возражал против Трансадриатического газопровода (TAP), который проходит от границы Греции с Турцией до Южной Италии. У компании — оператора TAP налажены прочные стратегические партнерские отношения с Брюсселем.

Поэтому непонятна разница в отношении к «Северному потоку — 2» и влиянии этой магистрали на отношения между Европейским союзом и Россией, — подчеркнул автор статьи.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель, находящейся с визитом в США, Байден напомнил ей об обеспокоенности проектом российского газопровода «Северный поток — 2». При этом, по его словам, они абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить «использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей