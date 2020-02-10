https://static.news.ru/photo/f6ac9486-4c09-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама и Джозеф Байден Фото: J. Scott Applewhite/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший лидер США Барак Обама и нынешний кандидат в президенты Джозеф Байден причастны к государственному перевороту 2014 года на Украине. Утверждение об этом содержится в документальном фильме, который был показан в эфире телеканала One America News.

Автор расследования — бывший советник нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто. Он собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которые утверждали, что специально приехали в Киев для провокаций и расстрела протестующих.

Приказ был стрелять по «Беркуту» и по людям, провоцировать хаос, — рассказал в фильме человек в маске, чьё имя не было названо.

Фильм посвящён американской политической верхушке, однако больше половины эфирного времени было уделено Украине. В том числе — роли Обамы и его администрации в отстранении украинского президента Виктора Януковича от власти. Автор выстроил финансовую цепочку, показав, как через Байдена в страну попадали деньги Сороса.

Нам было поручено найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать маршруты передвижений Януковича. И они, скажем, планировали убить Януковича, — признался гражданин Грузии по имени Зураб.

В фильме также утверждается, что из 45 грузин, которых во время Майдана привезли в Киев, в живых остались только 14.

Капуто также проводит параллель между событиями на Украине и попыткой импичмента Трампа. Он указывает на схожие методы и причастность финансиста Джорджа Сороса, Джозефа Байдена и некоторых представителей Демократической партии США. Они, по мнению автора фильма, могли вопреки национальным интересам Соединённых Штатов спровоцировать затяжной кризис на Украине, начиная с Майдана.

Телеканал One America News считается лояльным к Республиканской партии, от которой на выборы идёт Трамп.

Ранее, как писал NEWS.ru, родственники украинцев, которые погибли во время протестов на Майдане в 2014 году, заявили, что возмущены «признаками реванша диктатуры, которые становятся всё более демонстративными» в стране. Они призвали президента страны Владимира Зеленского восстановить справедливость.