Бывший лидер США Барак Обама и нынешний кандидат в президенты Джозеф Байден причастны к государственному перевороту 2014 года на Украине. Утверждение об этом содержится в документальном фильме, который был показан в эфире телеканала One America News.
Автор расследования — бывший советник нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто. Он собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которые утверждали, что специально приехали в Киев для провокаций и расстрела протестующих.
Приказ был стрелять по «Беркуту» и по людям, провоцировать хаос, — рассказал в фильме человек в маске, чьё имя не было названо.
Фильм посвящён американской политической верхушке, однако больше половины эфирного времени было уделено Украине. В том числе — роли Обамы и его администрации в отстранении украинского президента Виктора Януковича от власти. Автор выстроил финансовую цепочку, показав, как через Байдена в страну попадали деньги Сороса.
Нам было поручено найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать маршруты передвижений Януковича. И они, скажем, планировали убить Януковича, — признался гражданин Грузии по имени Зураб.
В фильме также утверждается, что из 45 грузин, которых во время Майдана привезли в Киев, в живых остались только 14.
Капуто также проводит параллель между событиями на Украине и попыткой импичмента Трампа. Он указывает на схожие методы и причастность финансиста Джорджа Сороса, Джозефа Байдена и некоторых представителей Демократической партии США. Они, по мнению автора фильма, могли вопреки национальным интересам Соединённых Штатов спровоцировать затяжной кризис на Украине, начиная с Майдана.
Телеканал One America News считается лояльным к Республиканской партии, от которой на выборы идёт Трамп.
Ранее, как писал NEWS.ru, родственники украинцев, которые погибли во время протестов на Майдане в 2014 году, заявили, что возмущены «признаками реванша диктатуры, которые становятся всё более демонстративными» в стране. Они призвали президента страны Владимира Зеленского восстановить справедливость.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен