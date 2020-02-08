https://static.news.ru/photo/0603254a-4b73-11ea-b86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Родственники украинцев, которые погибли во время протестов на Майдане в 2014 году, заявили, что возмущены «признаками реванша диктатуры, которые становятся всё более демонстративными» в стране. Они призвали президента Украины Владимира Зеленского восстановить справедливость.

Недовольные граждане опубликовали заявление в группе общественной организации «Семьи Небесной сотни» в Facebook. По их словам, представители бывшего «Беркута» и преступного режима экс-президента Украины Виктора Януковича требуют пересмотреть законодательство и провести расследование, направленное против участников Революции достоинства.

Авторы письма всё ещё хотят, чтобы власти рассмотрели вопрос об увольнении первого заместителя главы Госбюро расследований (ГБР) Александра Бабикова. Они это требуют уже не в первый раз.

Кроме того, семьи погибших считают, что сейчас обесцениваются достижения активистов Евромайдана.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин рассказали о начале обстрела их отряда на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве в 2014 году. Оба проходят обвиняемыми по украинскому делу о Евромайдане и входили в число пленных, которыми Украина обменялась с Донбассом.