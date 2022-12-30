В США озабочены сближением России и Китая на фоне конфликта на Украине Госдепартамент: США обеспокоены сближением России и КНР на фоне спецоперации на Украине

Фото: Unsplash

США обеспокоены продолжающимся сближением России и Китая на фоне конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель американского Госдепартамента, комментируя переговоры глав двух государств Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он отметил, что США и Европа предупредили Пекин о возможных последствиях помощи Москве на Украине и в обходе введенных западными странами санкций.

Нас беспокоит сближение КНР с Россией по мере того, как Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение на Украину. Пекин заявляет о нейтральности, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в развитие связей с РФ. <...> Мы внимательно следим за шагами Пекина, — сказал представитель Госдепартамента.

Переговоры лидеров России и США состоялись 30 декабря. В ходе общения по видеосвязи Владимир Путин заявил, что отношения двух стран являются образцом сотрудничества. Кроме того, российский лидер пригласил главу КНР в Москву в 2023 году, что, по его словам, продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

Также Путин заявил, что товарооборот России и КНР по итогам 2022 года вырастет примерно на 25%. Целевой планки в объеме $200 млрд обе страны достигнут досрочно.