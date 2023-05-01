В США описали действия ВСУ с 2014 года тремя словами Журналист США Моррис: Киев с 2014 года ведет непрерывный терроризм и геноцид в Донбассе

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что действия Украины на Донбассе с 2014 года можно описать как непрерывные терроризм и геноцид. Так публицист прокомментировал удары ВСУ по Донецку, которые привели к смерти мирных жителей. По его словам, только необразованный человек не может понять, что конфликт на Украине инициировал Киев ударами ВСУ по гражданам ДНР.

Это то, что происходит в Донецке с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм, — сказал Моррис.

Он выразил свое недовольство тем, что СМИ в США продолжают игнорировать все обстрелы мирного населения, которые проводит Киев. Журналист напомнил, что мирные жители погибают из-за поставок западного вооружения.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за сутки 28 апреля территория народной республики 47 раз обстреливалась со стороны Украины, при этом ВСУ было выпущено 259 боеприпасов разного типа. Под украинские удары попали 11 населенных пунктов, впоследствии только в Донецке погибли девять мирных жителей, в Киевском районе города и Никитовском районе Горловки еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.