В США объяснили, почему ещё не ввели санкции против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/f2b4d734-037a-11eb-9864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

США воздержались от введения новых санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и не последовали примеру Великобритании и Канады, так как надеются на выработку в Европе единой позиции по санкциям, сообщили источники Reuters.

Выступая на условиях анонимности в беседе с британским агентством, три источника заявили, что Вашингтон воздержался от санкций против Лукашенко, поскольку ждёт итогов заседания Совета Европы на этой неделе. В США полагают, что именно там может быть достигнут консенсус по вопросу скоординированных мер против белорусского лидера, сообщает Reuters.

Один из источников агентства в Вашингтоне, знакомый с этим вопросом, сообщил, что пакет мер со стороны США против Лукашенко уже «в основном согласован», он включает в себя санкции за нарушение прав человека. В то же время о дате введения санкций пока ничего не известно.

Как сообщал NEWS.ru, власти Великобритании 29 сентября раскрыли состав своих санкций против Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Меры со стороны Лондона предусматривают запрет на въезд в Великобританию, а также заморозку их активов.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста, а белорусские силовики в течение нескольких дней жёстко разгоняли протестующих.