В США обратились к украинским мужчинам Ветеран США Дрейвен обратился к украинским мужчинам с призывом перейти на сторону России

Фото: Sadak Souici / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ветеран США, писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter обратился к украинским мужчинам с призывом занять сторону России. Он добавил, что действия киевских властей «их погубят». Американец указал на то, что Вашингтон ведет против Москвы прокси-войну.

Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна, — написал Дрейвен.

Он подчеркнул, что единственный способ избежать смерти или тюрьмы — это переход на сторону России.

Несколько десятков военнослужащих ВСУ перешли на сторону российской армии, написал ранее в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В их числе оказались два офицера элитного спецподразделения.

Ранее член совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что российская армия продолжает наступление в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Он отметил, что ВС РФ сохраняют инициативу в ходе своего продвижения.

21 января он сообщал, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.