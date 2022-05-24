В США обеспокоились грядущим дефицитом удобрений

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Грядущий дефицит удобрений из-за конфликта на Украине способен стать большей проблемой, чем нехватка зерна, сообщает Live 24 со ссылкой на американские СМИ. Блокировка российского экспорта удобрений заставила разные страны увеличивать своё производство или искать других поставщиков.

Растёт стоимость сырья для производства удобрений и в США.

По словам экспертов, строительство нового завода для производства удобрений займёт до пяти лет, а проблемы с цепочками поставок ещё больше усложнят процесс строительства. Вероника Найг, старший экономист Американской федерации фермерских бюро, отмечает, что именно удобрения составляют сейчас самую значительную долю расходов фермеров. При этом возможности импорта для США быстро иссякают, — пишет издание.

При этом, как считает старший экономист Американской федерации фермерских бюро Вероника Найг, если США и вернут российский импорт удобрений на досанкционный уровень в ближайшее время, ситуация для американских фермеров не факт, что станет лучше.

Экономист Павел Самиев ранее назвал дефицит удобрений одним из факторов вероятной мировой продовольственной катастрофы. Европе, по его мнению, голод не грозит, но цены вырастут очень сильно, инфляция достигнет уровня, которого не было со Второй мировой войны.