Экономист объяснил, что именно ведёт мир к продовольственной катастрофе Экономист Самиев объяснил, что приведет мир к продовольственной катастрофе

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Остановка экспорта с Украины и из России, проблемы с урожаем в других странах и дефицит удобрений могут привести к мировой продовольственной катастрофе, заявил экономист Павел Самиев. Самые тяжёлые последствия грозят бедным странам, закупающим кукурузу и пшеницу у России и Украины, отметил он в разговоре с Lenta.ru.

Эмбарго на поставки удобрений тоже сильно сказалось на рынке. И в итоге этот совокупный шок оказался колоссальным, даже не знаю, когда такое было в последний раз. За последние лет 50 точно не было. Плохая климатическая конъюнктура, обрушение поставок продуктов питания, особенно пшеницы, вместе нанесли катастрофичный удар по мировой продовольственной системе, — сказал Самиев.

Европе, по его мнению, голод не грозит, но цены вырастут очень сильно, инфляция достигнет уровня, которого не было со Второй мировой войны. В России дефицита продуктов тоже не ожидается.

19 мая директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он, хотя Москва уже заявляла о блокировке портов Украиной.

Бизли добавил, что если порты не заработают, возникнет угроза глобальной продовольственной безопасности. Её последствиями станут голод, дестабилизация многих стран, массовая миграция. Он также пояснил, что просит не за Украину, а за «беднейших из бедных по всему миру, находящихся на грани голода».