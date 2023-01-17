В США назвали условие для дополнительных поставок ЗРК Patriot Киеву Конгрессвумен Каптур: поставки ЗРК Patriot в Киев зависят от уровня подготовки ВСУ

Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press

Сопредседатель Украинского кокуса нижней палаты Конгресса Марси Каптур заявила, что дополнительные поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине зависят от уровня подготовки служащих Вооруженных сил страны, пишет URA.RU. Политик призвала трезво оценивать ситуацию, но предположила, что обе стороны осознают выдвигаемые требования.

Я считаю, что один из самых важных аспектов, связанных со сложными системами вооружений, подобными этой, — получение надлежащей подготовки теми, кто будет ими управлять. Нельзя рассчитывать на чудо, которое произойдет за одну ночь, — сказала Каптур.

Конгрессвумен при этом не стала уточнять, сколько времени потребуется, чтобы обучить украинских военнослужащих управлению данной техникой.

Журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден ранее сообщила, что самолет как минимум с 90 украинскими военными приземлился в аэропорту Оклахомы. В США украинцы будут проходить обучение работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Кроме того, Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации Patriot. Предприятие, производящее данные ЗРК, будет помогать в использовании Patriot, поставленных на Украину.