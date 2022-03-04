В США назвали цели своей миссии на Украине

Представитель Пентагона Кирби назвал цели миссии США на Украине
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:47, 05 марта 2022
Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что основная цель миссии на Украине — помощь Киеву для продолжения сопротивления. Успехом миссии, по мнению представителя военного ведомства, станет прекращение российской операции и деэскалация. Он также напомнил, что у России остаётся возможность вернуться на путь дипломатии. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Наша миссия заключается в том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Успех — это свободная, независимая и суверенная Украина, — поделился Кирби.
Он добавил, что Украина была и остаётся свободной, независимой и суверенной страной.
Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что страна готова к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО. По словам главы государства, большинство людей в стране выступают за вступление в Североатлантический альянс. Причиной этому, по мнению политика, стало изменение ситуации в мире.
Об усилении оборонного сотрудничества с США президент Финляндии также говорил в ходе встречи со своим американским коллегой. Президент Украины Владимир Зеленский при этом раскритиковал НАТО и обвинил в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной.