В США назвали цели своей миссии на Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что основная цель миссии на Украине — помощь Киеву для продолжения сопротивления. Успехом миссии, по мнению представителя военного ведомства, станет прекращение российской операции и деэскалация. Он также напомнил, что у России остаётся возможность вернуться на путь дипломатии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Наша миссия заключается в том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Успех — это свободная, независимая и суверенная Украина, — поделился Кирби.

Он добавил, что Украина была и остаётся свободной, независимой и суверенной страной.

Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что страна готова к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО. По словам главы государства, большинство людей в стране выступают за вступление в Североатлантический альянс. Причиной этому, по мнению политика, стало изменение ситуации в мире.

Об усилении оборонного сотрудничества с США президент Финляндии также говорил в ходе встречи со своим американским коллегой. Президент Украины Владимир Зеленский при этом раскритиковал НАТО и обвинил в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной.