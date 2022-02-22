В США Кулебе пообещали решительные меры против РФ

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Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк и ещё несколько населённых пунктов из миномётов и других орудий. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК, пишет ТАСС.

По Донецку в ходе обстрела было выпущено десять мин. Были обстреляны Новолапса, Коминтерново и Петровское. Силовиками применялись 120-миллиметровые минометы, РПГ и СПГ. В то же время ЛНР сообщает, что украинские...