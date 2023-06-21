В США контрнаступлению ВСУ предрекли «смертоносную мясорубку» WSJ: контрнаступление ВСУ станет долгой и смертоносной мясорубкой без достижения успеха

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Контрнаступлению ВСУ на Западе предрекли «долгую и смертоносную мясорубку», которая не достигнет своих целей, пишет газета The Wall Street Journal. В материале издания отмечается, что об этом свидетельствуют неудачи украинских военных, которые понесли большие потери в ходе своей операции. Журналисты при этом отдельно выделили потенциал российских мин, которые наносят большой ущерб ВСУ.

Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку, — сказано в публикации.

Автор при этом добавляет, что украинской армии не хватает авиации для нанесения ударов по позициям ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкий на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло. По его словам, ВС России накопили достаточно сил, чтобы при нахождении в обороне удачно перемалывать силы противника, а украинцы несут тяжелейшие потери в живой силе и технике.