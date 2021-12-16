В США экс-сотрудника Пентагона обвинили в шпионаже на РФ

Министерство юстиции США заявило об аресте бывшего контрактного работника Пентагона Джейна Мюррея Роу. Его подозревают в попытке шпионажа в пользу России, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 63-летний Роу почти 40 лет проработал в различных компаниях, которые обслуживали контракты с Министерством обороны США. Мужчина имел допуск к совершенно секретной информации, касавшейся аэрокосмических технологий ВВС США.

ФБР не говорит о каких-то контактах Роу с Россией. Мужчина оказался в сетях подставной операции американских спецслужб. Он согласился работать с агентом ФБР, которого считал «агентом российских властей». Роу грозит срок заключения вплоть до пожизненного.

Ранее стало известно, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали гражданина страны, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Задержали 66-летнего мужчину в Варминско-Мазурском воеводстве. Он арестован на три месяца. Вину подозреваемый не признаёт. Большая часть материалов расследования засекречена.