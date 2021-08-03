В США танк «Армата» назвали «дорогостоящим убийцей»

Американские журналисты из The National Interest назвали российский танк «Армата» дорогостоящим убийцей.

Военное издание обращает внимание, что боевая машина обладает новейшей системой динамической защиты «Малахит» с комплектом новейших узлов боевого управления и ориентирования. Специалисты назвали её лучшей в своём классе, потому что она может противостоять любому танку, стоящему на вооружении стран НАТО.

«Армата» в состоянии без участия оператора определять цель и сопровождать ее. В западных аналогах поиск и сопровождение цели на данный момент происходит наводчиком вручную. Данные боевые возможности были продемонстрированы на полигоне с применением танков других моделей в качестве учебных целей. Танк нового поколения должен обновить танковый парк Вооружённых сил России. На данный момент основными боевыми танками являются Т-72, Т-80 и Т-90.

«Армата» сейчас является единственным представителем третьего поколения танкостроения, в нём реализованы инновационные инженерные решения, которые делают его одним из самых защищённых и эффективных в боевых условиях.

Впервые боевую машину продемонстрировали на параде Победы в Москве в 2015 году. Недавно стало известно, что госиспытания «Арматы» завершатся в 2022 году, после чего она поступит в серийное производство.