В США боевые самолёты впервые с 1943 гола вылетели с иностранного авианосца

Американские военные самолёты впервые со времён Второй мировой войны совершили боевые вылеты с иностранного авианосца. Об этом сообщает телеканал CNN.

Боевые машины поднялись в воздух с борта авианосца Queen Elizabeth и расстреляли позиции террористов на Ближнем Востоке. Кроме американских в операции были задействованы британские самолёты.

В операции были использованы истребители F-35B, относящиеся к семейству малозаметных многофункциональных бомбардировщиков пятого поколения, которые могут вертикально садиться.

Последний раз с британского военного корабля американские самолёты поднимались в воздух в 1943 году.

Ранее истребили России провели разведывательный полёт над авианосцем Queen Elizabeth. Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор заявил, что военные видели самолёты МиГ и Су, а также заметили фрегат и подлодки. По его мнению, россияне хотят понять как действуют британцы в Средиземном море. Он назвал происходящее игрой в кошки-мышки.