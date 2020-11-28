В Сингапуре родился ребёнок с антителами к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/236c3872-3224-11eb-b478-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Сингапура, перенёсшая коронавирус во время беременности, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19. При этом сам коронавирус у младенца Олдрина врачи не обнаружили.

Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности, — рассказала газете Straits Times Селин Нг-Чен.

Женщине 31 год, COVID-19 у неё диагностировали на десятой неделе беременности, после того как она вернулась из поездки в Европу. Заболевание у Селин Нг-Чен протекало мягко, через две с половиной недели её выписали из больницы.

По данным издания, это не первый подобный случай в Сингапуре. В апреле в стране уже родился ребёнок с антителами к COVID-19. Его мать, Наташа Линг, заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности.

Как рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова, прямой путь заражения коронавирусом от матери ребёнку пока не доказан. Однако, по её словам, при рождении младенцу всегда передаются антитела, которые есть у матери, и они действуют до одного года.

Как писал NEWS.ru, снижение содержания антител к коронавирусу в крови через какое-то время после выздоровления является нормой и не стоит переживаний, сообщил кандидат медицинских наук, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Как объяснил специалист, в случае повторной «встречи» организма с инфекцией, титр антител снова повысится, так как «клетки памяти» человека уже знают, как вырабатывать данные антитела. Организм «помнит» не только коронавирус, но и тысячи других бактерий и вирусов, поэтому иметь высокие титры антител ко всем ним было бы губительно для него, добавил эксперт.