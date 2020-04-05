В Сингапуре начали бесплатно раздавать медицинские маски

https://static.news.ru/photo/53e0fcce-771a-11ea-8e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Widi/ZUMAPRESS.com?Global Look Press

Власти Сингапура начали бесплатно раздавать всем жителям медицинские маски. Раздача будет проходить с 5 по 12 апреля.

Известно, что каждая семья сможет получить маски по числу проживающих плюс одну. Все маски будут многоразовыми, которые можно гладить и стирать.

По мнению властей, маски необходимо использовать из-за признаков бессимптомного заражения коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные провели исследование в Сингапуре и выявили, что по крайней мере 10 человек были заражены коронавирусной инфекцией от контакта с бессимптомным носителем.