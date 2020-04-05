В Сингапуре начали бесплатно раздавать медицинские маски

Власти Сингапура начали бесплатно раздавать всем жителям медицинские маски. Раздача будет проходить с 5 по 12 апреля.
Известно, что каждая семья сможет получить маски по числу проживающих плюс одну. Все маски будут многоразовыми, которые можно гладить и стирать.
По мнению властей, маски необходимо использовать из-за признаков бессимптомного заражения коронавирусом.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные провели исследование в Сингапуре и выявили, что по крайней мере 10 человек были заражены коронавирусной инфекцией от контакта с бессимптомным носителем.
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