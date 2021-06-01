В Швейцарии допустили «закрытие неба» во время саммита Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/f7ddef40-c2d1-11eb-b965-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Швейцарии могут запретить гражданским самолётам летать над Женевой во время российско-американского саммита 16 июня, на котором встретятся лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренца Фришкнехта.

Подготовка к наблюдению за воздушным пространством ведётся, — отметил представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время ведётся наблюдение за воздушным пространством, военные могут развернуть самолёты и наземные средства ПВО. Рассматривается ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят в ходе саммита вопросы борьбы с пандемией коронавируса, региональные конфликты и международные вопросы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает это мероприятие важным и выступает за то, чтобы он состоялся, подготовка к нему продолжается.

Ранее в МИД РФ рассказали, что повестки Путина и Байдена не совпадают, но во внешнеполитическом ведомстве готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, «встречной готовности» со стороны США наблюдается «гораздо меньше и реже».