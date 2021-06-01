В Швейцарии допустили «закрытие неба» во время саммита Путина и Байдена

Власти Швейцарии могут запретить гражданским самолётам летать над Женевой во время российско-американского саммита 16 июня, на котором встретятся лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренца Фришкнехта.
Подготовка к наблюдению за воздушным пространством ведётся, — отметил представитель ведомства.
По его словам, в настоящее время
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят в ходе саммита вопросы борьбы с пандемией коронавируса, региональные конфликты и международные вопросы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает это мероприятие важным и выступает за то, чтобы он состоялся, подготовка к нему продолжается.
Ранее в МИД РФ рассказали, что повестки Путина и Байдена не совпадают, но во внешнеполитическом ведомстве готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, «встречной готовности» со стороны США наблюдается «гораздо меньше и реже».