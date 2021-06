В шаге от атомной войны: топ громких случаев с ложным ядерным срабатыванием

3 июня 1980 года на главный пункт Стратегического командования ВВС США пришли данные о запуске двух вражеских баллистических ракет с подводных лодок. Через 18 секунд на табло появились точки запусков множества других ракет. Пилоты стратегической бомбардировочной авиации получили приказ о немедленном взлёте. Но вовремя поступила информация, что другие системы оповещения не фиксируют пуска ракет. Тревога в итоге оказалась ложной. Через три дня ложное срабатывание системы оповещения повторилось. По итогам этих двух инцидентов проводилось расследование специальной комиссией Сената США.

Случаев, когда мир оказывался на пороге ядерной войны, было очень много. Но не все из них получили огласку. Широко известны 18 эпизодов.

— Самый ранний из них произошёл 5 октября 1960 года. На пункт управления поступил сигнал от станции дальнего обнаружения в Гренландии о массированном советском ракетном ударе межконтинентальными баллистическими ракетами по США. Но военные не поверили своим глазам. Советско-американские отношениях ещё не достигли тогда своего пика напряжённости и в указанное время Н. С. Хрущёв находился в Нью-Йорке с официальным визитом на заседание Генеральной ассамблеи ООН. Последующее расследование показало, что ложное срабатывание было спровоцировано отражённым от лунной поверхности радиосигналом.

— 9 ноября 1965 — Управление гражданской обороны США расценило массовое отключение электричества в стране как результат ядерного удара и привело силы ГО в полную готовность. Контрольно-измерительные приборы, размещавшиеся вокруг крупнейших американских городов для контроля электромагнитного фона, показали значения, эквивалентные фону, возникающему в результате ядерного взрыва. Но тревога снова оказалась ложной.

— 3 января 1978 на этот раз уже Советский Союз был готов ответить на ракетные пуски противника. Иркутский узел системы предупреждения о нападении получил информацию об обнаружении китайской баллистической ракеты, атакующей территорию СССР. Причиной ложной тревоги стал запуск имитатора удара баллистическими ракетами в ходе подготовки к посещению секретарём ЦК КПСС Иркутского узла.

— Одним из самых опасных случаев признан эпизод 9 ноября 1979 года — данные о массированном советском ракетном обстреле США получили сразу несколько американских противоракетных штабов. Они с высокой точностью соответствовали предполагаемым сценариям советского ракетного удара. Около тысячи дежурных расчётов «Минитмен» получили команду привести ракеты в боевую готовность, было поднято десять истребителей-перехватчиков для визуальной и приборной верификации подлетающих ракет, через шесть минут после получения сигнала атака была признана ложной.

— Уже в новейшей истории России произошёл весьма опасный инцидент с ложной тревогой. Так называемый Норвежский ракетный инцидент. 25 января 1995 года норвежско-американской командой учёных была запущена четырёхступенчатая исследовательская ракета Black Brant XII. Она несла научное оборудование для изучения полярных сияний и шла на север по высокой баллистической траектории. Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) обнаружила цель, похожую на баллистическую ракету Trident, состоявшую на вооружении подводного флота США. Из опасения, что это начало внезапной ядерной атаки, Ракетные войска стратегического назначения были приведены в боевую готовность. Президенту Ельцину был принесён ядерный чемоданчик.

Однако в течение нескольких минут удалось установить, что ракета удаляется от российской территории и не представляет угрозы. Наблюдение за ней продолжалось вплоть до приземления близ Шпицбергена через 24 минуты после запуска. Бывший аналитик ЦРУ Питер Винсент Прай считает норвежский ракетный инцидент наиболее опасным со времён Карибского кризиса. В своей книге «War Scare: Russia and America on the Nuclear Brink» он пишет, что впервые в истории мир отделяло от глобального ядерного конфликта одно нажатие кнопки.

US Army/Flickr.com Фото манекенов после испытания атомной бомбы в Неваде. Office of Civil and Defense Mobilization/archives.gov Авиабаза Туле (Гренландия) с воздуха. thule.af.mil Подвижная двухкоординатная РЛС кругового обзора П-35(37). Омельчук Г./Фотохроника ТАСС Боевые учения в ракетных войсках. К.Куличенко/РИА Новости Американские солдаты перед ракетой Pershing II. Dominik Obertreis/Global Look Press На одном из командных пунктов NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) North American Aerospace Defense Command/facebook.com Ракетные войска СССР Пороховников Олег/Фотохроника ТАСС North American Aerospace Defense Command/facebook.com База межконтинентальных баллистических ракет. Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС Ракета Black Brant XII nasa.gov