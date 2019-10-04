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В порт Одессы прибыл ещё один, уже седьмой, малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, катер, построенный на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском», в Одессе будет проходить испытания. Украинские военные сообщили, что особенностью этих судов являются низкая визуальная оптико-электронная и радиолокационная незаметность, а также маневренность.

Как уверяют в Минобороны Украины, эти характеристики «были испытаны в реальных боевых условиях» в ходе «противостояния» в Керченском проливе.

При этом пользователей Сети не впечатлили характеристики судна. Они его назвали «бронешлюпкой из поддельной брони». Некоторые посетовали, что делать «с этими плавающими гробами», пишет портал « Русская весна ».

Как ранее писал News.ru, крымский депутат Владислав Ганжара заявил, что украинские корабли вряд ли ещё раз появятся в российских водах. Он отметил, что «посылать им уже некого и нечего». Народный избранник предположил, что арестованные за инцидент в Керченском проливе суда, были флагманами украинского флота.