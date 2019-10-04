В порт Одессы прибыл ещё один, уже седьмой, малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, катер, построенный на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском», в Одессе будет проходить испытания. Украинские военные сообщили, что особенностью этих судов являются низкая визуальная оптико-электронная и радиолокационная незаметность, а также маневренность.

Как уверяют в Минобороны Украины, эти характеристики «были испытаны в реальных боевых условиях» в ходе «противостояния» в Керченском проливе.

При этом пользователей Сети не впечатлили характеристики судна. Они его назвали «бронешлюпкой из поддельной брони». Некоторые посетовали, что делать «с этими плавающими гробами», пишет портал «Русская весна».

Как ранее писал News.ru, крымский депутат Владислав Ганжара заявил, что украинские корабли вряд ли ещё раз появятся в российских водах. Он отметил, что «посылать им уже некого и нечего». Народный избранник предположил, что арестованные за инцидент в Керченском проливе суда, были флагманами украинского флота.

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