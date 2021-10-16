В Сети появилось видео с места гибели россиян в Албании

В Сети появилось видео с места гибели четверых российский туристов в Албании. Кадры опубликовал телеканал ABC New Albania. Посольство РФ в Тиране поставлено в известность о произошедшем.

В первой половине ролика виден отель, в сауне которого нашли тела россиян, во второй — показано прибытие на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошёл в округе Кавайя. Погибшие — двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет. Предполагается, что причиной их смерти стало удушье.

В начале августа в турецкой Анталье попал в ДТП автобус с российскими туристами. В результате три человека погибли и ещё 16 получили ранения. Виновником аварии считается водитель автобуса, не справившийся с управлением и допустивший выезд на встречную полосу.