В Сети появились кадры с улиц городов Казахстана после протестов

В Сети появились видеозаписи из городов Казахстана после прошедших 5 января протестов, вызванных ростом цены на газ. В частности, опубликованы видео из захваченного митингующими аэропорта Алма-Аты. Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Казахстане погибли восемь полицейских и солдат Нацгвардии, ещё 317 ранены.

Также была сделана запись Дома министерств в Нур-Султане, рядом с которым сосредоточены силовики в полном обмундировании. Подъезд к зданию обставлен бетонными блоками, рассказал корреспондент Sputnik Казахстан.

Кроме того, очевидцы смогли заснять на камеру, что происходит вокруг захваченного аэропорта Алма-Аты. На кадрах виден горящий внедорожник посреди заблокированной другими машинами дороги.

Также стало известно, что погромщиков в аэропорту больше всего интересовали банкоматы.

Также появились кадры пересечения улиц Рыскулова и Момышулы, где в течение одного дня несколько раз проходили столкновения манифестантов с полицейскими. Во время протестов митингующие перекрывали движение по этим улицам.

Отмечается, что во время протестов были замечены акты мародёрства. В Алма-Ате в различных районах преступники крушили офисы, ломали банкоматы, магазины.

Ранее стало известно, что крупнейший оператор сотовой связи и передачи данных «Казахтелеком» возобновил кабельное интернет-соединение в некоторых регионах страны. Отмечается, что Интернет появился в ряде городов, но только в домашних сетях — мобильного доступа всё ещё нет. Стабильного доступа к Интернету в Казахстане не было более семи часов.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.