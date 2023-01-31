В Румынии рассказали про ловушку для Украины Румынский военный эксперт Василеску: желание Украины угодить НАТО загонит ее в ловушку

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Румынский военный эксперт и бывший замкомандующего военным аэропортом «Отопень» Валентин Василеску заявил, что желание Украины продемонстрировать успехи после поставок западного оружия загонит ВСУ в ловушку российской армии, пишет портал Reseau International. Он добавил, что, если Киев вынудят начать контрнаступление, то, по его словам, российские военные воспользуются этим. Он отметил, что ВСУ поймут, что попали в окружение ВС РФ, слишком поздно.

Если Украина будет вынуждена в течение следующих двух месяцев начать контрнаступление, чтобы продемонстрировать своим спонсорам из НАТО грозные эффекты полученного оружия, она попадет в ловушку. Потому что русская армия усвоила урок осени и готовилась к нему всю зиму, — сказал Василеску.

Бывший военный указал на то, что военнослужащие РФ хорошо подготовились за это время.

Ветеран США, писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter ранее обратился к украинским мужчинам с призывом занять сторону России. Он добавил, что действия киевских властей «их погубят». Американец указал на то, что Вашингтон ведет против Москвы прокси-войну. Он подчеркнул, что единственный способ избежать смерти или тюрьмы — это переход на сторону России.