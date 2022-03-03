В Румынии оценили шансы столкновения России и НАТО

Шансы столкновения России и НАТО невысоки, заявил министр обороны Румынии Василе Дынку, передаёт EADaily. Он выразил надежду на то, что стороны не решатся довести дело до третьей мировой войны.

Конфликт между НАТО и РФ маловероятен. Мы не верим, что в конце концов столько иррациональности, что может разразиться третья мировая война, которая может быть разрушительной для человечества. Это маловероятно, — сказал Дынку.

МИД Румынии уже выразил поддержку Киеву, но отметил, что вводить войска страна не станет, так как Украина не член НАТО.

Ранее академик РАН, специалист в области ракетно-ядерного разоружения Алексей Арбатов сообщил, что в случае ядерной войны цивилизация не сохранится, как, вероятно, и жизнь на планете вообще. Но вероятность такой трагедии он оценил низко. Технически война возможна, политическое напряжение есть, но до ядерных атак ещё далеко, считает специалист.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту назвала Румынию среди стран, в которые эвакуируются украинцы. Также это Польша, Венгрия, Словакия и другие страны Европы. По её словам, общее количество беженцев с 24 февраля составило 660 тысяч человек.