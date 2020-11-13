В РПЦ призвали Байдена не отходить от позиции католиков по смене пола

https://static.news.ru/photo/de1524ba-267e-11eb-8366-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

В Московском патриархате Русской православной церкви (МП РПЦ) призвали кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, который называет себя католиком, не отходить от позиции католической церкви в вопросах абортов и операций по смене пола.

Мы знаем, какое учение исповедует католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, также операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» руководитель внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Иларион.

Он также заявил, что на Западе существует целая индустрия, специализирующаяся на смене пола, которая включает психологов, хирургов, специалистов, которые зарабатывают на этом деньги.

Как сообщал NEWS.ru, США пока официально не объявили, кто же выиграл выборы и станет следующим президентом — Дональд Трамп или Джо Байден. Между тем кандидат от демократов уже объявил о своей победе, с чем не согласен Трамп, продолжающий заявлять о многочисленных нарушениях в ходе голосования по почте и требующий пересчёта голосов в разных штатах.

Между тем Трамп одерживает победу в колеблющемся штате Северная Каролина (15 голосов выборщиков). Ранее суд штата Пенсильвания удовлетворил иск избирательного штаба Трампа о недопустимости учёта части бюллетеней, присланных по почте.