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Сообщается, что 22 августа вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу. Посольство России в Чехии решительно осудило порчу монумента. При этом руководство шестого района Праги не хочет очищать памятник до тех пор, пока он не будет перенесён на территорию российского дипкорпуса.

Судьбу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу на территории шестого района Праги должны решить жители с помощью референдума. Об этом сообщил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек. Он отметил, что сам...