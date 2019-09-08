Российский политолог Станислав Белковский предложил наградить президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира.
При этом, по его мнению, инициатором номинирования украинского лидера на премию должен стать последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.
Белковский пояснил в эфире радиостанции
Ранее News.ru писал о том, что обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев. При этом Зеленский заявил о возможности второго этапа обмена заключёнными с Москвой. В том числе тех, кто находится в крымских тюрьмах.