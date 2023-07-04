В Росэнергоатоме раскрыли план ВСУ атаковать Запорожскую АЭС ночью 5 июля Карчаа: ВСУ в ночь на 5 июля планируют атаковать Запорожскую АЭС

Украинские власти ночью 5 июля готовятся атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе, заявил советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, одновременно с этим Киев планирует сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, которые 3 июля были вывезены с Южно-Украинской АЭС.

Поступила информация, которую уполномочен озвучить: <...> 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе, — сказал Карчаа.

Киев также разработал запасной план для сброса радиоактивных веществ, предполагающий применение снаряда «Точка-У», начиненного ядерными отходами, добавил Карчаа.

Ранее советник главы Росэнергоатома заявил, что в ночь на 4 июля власти Украины отключили ЗАЭС от 750-й линии электропередачи. После этого атомная станция осталась подключена к 330-й ЛЭП, накануне введенной в эксплуатацию, что стало значимым фактором, поскольку новая линия обеспечит резервное энергообеспечение блоков, как отмечал Карчаа. Позже вечером он же заявил, что Киев хочет довести ситуацию на Запорожской АЭС до ядерного инцидента и совместно с Западом тщательно спланировал операцию с радиационным заражением.