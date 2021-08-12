В Раде назвали «пиратский» способ остановить «Северный поток — 2»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украина может надеяться на «единственный реальный способ» заблокировать «Северный поток — 2». В эфире телеканала NewsOne он отметил, что такой сценарий возможен только при условии «колоссального разрыва» Вашингтона с Берлином.

То есть [США] нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний. Причём санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам [США] не нравится, мы поэтому вас наказываем, — пояснил политик.

Волошин предположил, что при таком сценарии международные отношения получили бы долгосрочные последствия из-за действий Вашингтона.

Завтра [США] не понравится, что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство — вмешаться в вещи, которые Соединённых Штатов не касаются напрямую, — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Россия и «Газпром» ведут агрессивную политику на газовом рынке Европы и «шантажируют» страны Евросоюза. Об этом заявил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. По его словам, российский газовый концерн вынуждает Европейскую комиссию отказаться от препятствий на пути «Северного потока — 2». Гончар напомнил, что от санкций в отношении трубопровода отказались в США.