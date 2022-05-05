В Приднестровье местные жители сообщили о беспорядочной стрельбе в районе села Павловка, рядом с КПП «Кучугур» на границе непризнанной республики с Украиной, передаёт телеканал ТСВ в Telegram. В начале марта там был взорван железнодорожный мост.
Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка, — говорится в сообщении.
Накануне в небе над территорией Приднестровья был нейтрализован беспилотник со взрывчаткой, сообщил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. По его словам, летательный аппарат мог быть запущен с территории Украины.
3 мая в республике была предотвращена попытка теракта на «Маяке». Неизвестные пытались свершить нападение при помощи начинённого взрывчаткой дрона.