В Приднестровье сообщили о стрельбе на границе с Украиной Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП «Кучугур» на границе с Украиной

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приднестровье местные жители сообщили о беспорядочной стрельбе в районе села Павловка, рядом с КПП «Кучугур» на границе непризнанной республики с Украиной, передаёт телеканал ТСВ в Telegram. В начале марта там был взорван железнодорожный мост.

Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка, — говорится в сообщении.

Накануне в небе над территорией Приднестровья был нейтрализован беспилотник со взрывчаткой, сообщил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. По его словам, летательный аппарат мог быть запущен с территории Украины.

3 мая в республике была предотвращена попытка теракта на «Маяке». Неизвестные пытались свершить нападение при помощи начинённого взрывчаткой дрона.