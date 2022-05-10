В правительстве Японии признали невозможность отказа от нефти из России

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна в настоящий момент не может сразу и полностью отказаться от поставок российской нефти. Он отметил, что Токио будет постепенно сокращать зависимость от российских энергоресурсов. Несмотря на это, глава ведомства подчеркнул, что Япония едина с другими странами G7 в решении отказаться от импорта российской нефти, пишет ТАСС.

Мы не можем сейчас отказаться от импорта российской нефти, но готовы постепенно отказываться от зависимости от российских энергоресурсов, в то же время находя альтернативные источники поставок, — поделился Коити.

Он при этом назвал задачу по отказу от российских энергоресурсов «сложной».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов ранее рассказал, что отказавшись от российской нефти, Евросоюз пытается повлиять на Россию из-за ситуации на Украине. По словам эксперта, такой политический ход сделан только в ущерб экономике всех стран. Он добавил, что выгоду в этом случае получает лишь посредник. Специалист отметил, что помимо поиска более дорогой альтернативы российской нефти европейским странам придётся перестраивать инфраструктуру, а также заново отрабатывать логистику поставок.