https://static.news.ru/photo/96de1420-524f-11ea-bc30-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Diamond Princess Фото: Wataru Kojo/AFLO/Global Look Press

Посольство России в Токио прорабатывает вопросы возвращения россиян с лайнера Diamond Princess в Японии. 19 февраля истечёт срок карантина на судне.

Согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни, — цитирует ТАСС сообщение в Facebook.

Отмечается, что на судне Diamond Princess количество заражённых коронавириусом достигло 542 человек. Сам лайнер стоит у порта Йокогамы.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. На борту судна находились 24 россиянина, одна из них заразилась новой инфекцией и была госпитализирована.

Как писал NEWS.ru, гражданка России, заразившаяся на круизном судне Diamond Princess коронавирусом, не обращалась к российскому посольству с просьбой об эвакуации.