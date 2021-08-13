В Польше заявили о предательстве союзников в борьбе за «Северный поток — 2»

Соглашение США и Германии о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» стало очередным «предательством союзников». Такое мнение высказал эксперт по энергетике Анджей Щенсняк в статье, опубликованной польским изданием Myśl Polska.

Он отметил , что договорённости Вашингтона и Берлина по газовому проекту вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине.

Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии [трубопроводу], что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе, — подчеркнул эксперт.

Щенсняк добавил, что Польша «ввязалась в многолетнюю войну на два фронта» и потерпела болезненное поражение, а победа досталась Германии.

Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов, — пояснил Щенсняк.

Ранее стало известно, что Германия пытается поддержать проект «Северный поток — 2», в то время как США умеют вести только санкционную политику. Это в дальнейшем может привести к кризису отношений между двумя странами. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.