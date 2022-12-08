В Польше заявили о пользе ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре Myśl Polska: удары РФ по инфраструктуре Украины могут способствовать завершению конфликта

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский обозреватель Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska заявил, что для Польши выгодно завершение конфликта на Украине, а удары России по критической инфраструктуре соседней страны могут этому способствовать. Он пояснил, что Варшаве невыгодно граничить с территорией, в которой проходят боевые действия. Он выразил надежду, что точечные ракетные удары России заставят Киев сесть за стол переговоров.

Потому что с точки зрения нашей безопасности и стабильности важно, чтобы мы не граничили с территорией, охваченной боевыми действиями. Поэтому всё, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если это не выгодно Киеву, — написал Пискорский.

Он добавил, что дальнейшее разрушение энергосистемы Украины повлечет за собой колоссальные расходы на ее восстановление, которое ляжет на плечи тех, кто взял на себя ответственность за это.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что в украинской столице этой зимой может наступить апокалипсис, если удары по инфраструктуре продолжатся. Глава города предупредил, что жители Киева могут остаться без электричества, воды и тепла. Он добавил, что люди в этой ситуации не смогут жить в своих домах.