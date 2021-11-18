В Польше предрекли новые территориальные потери Украины

Польский военный эксперт Юлиуш Сабак заявил, что Россия в случае вооружённого столкновения с Украиной якобы будет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом. Для этого потребуется установить контроль над побережьем Азовского моря, отметил он в статье, опубликованной Defence 24.

Самый вероятный вариант — объединение её (территории ДНР и ЛНР. — NEWS.ru) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь, — подчеркнул Сабак.

По его мнению, оккупация даже не всей украинской территории, а только морского побережья станет «большим ударом» по экономическому и военному потенциалу Украины. Она сразу столкнётся с трудностями в морских перевозках.

Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанции в Запорожье или Херсонской области, — считает эксперт.

Ранее стало известно, что Украина совместно со странами Запада работает над трёхуровневым планом по сдерживанию «российской агрессии». Первый уровень представляет собой работу в сфере дипломатии. Второй — экономический, третий посвящён военно-оборонительному вопросу, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.