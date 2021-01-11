В Перу расследуют обвинение в адрес Гейтса и Сороса в создании коронавируса

https://static.news.ru/photo/9c880d44-54b1-11eb-af0b-fa163e074e61_660.jpg Джордж Сорос Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

В адрес крупнейших мировых бизнесменов — Билла Гейтса, Джорджа Сороса и семьи Рокфеллеров — выдвинуто обвинение в искусственном создании пандемии коронавируса. Судьи апелляционного суда перуанских провинцией Чинча и Писко сделали такое заявление, вынося решение по уголовному делу, с этим, казалось бы, не связанному — об изнасиловании. Теперь в отношении судей будет проведено расследование со стороны контрольного органа правосудия региона Ика совместно с Верховным судом.

Обвинение бизнесменам прозвучало в связи с продлением предварительного заключения обвиняемому в изнасиловании — якобы это необходимо из-за непредсказуемого характера пандемии коронавируса, в которой виноваты бизнесмены.

Децентрализованное управление судебного контроля региона Ика <...> распорядилось провести предварительное расследование в отношении судей Апелляционной палаты по уголовным делам Чинча и Писко для сбора доказательств, которые помогут установить наличие или отсутствие возможных нарушений, — сказано в сообщении, опубликованном в Twitter Верховного суда.

#Importante . Compartimos comunicado de la Corte de Ica y la Oficina Desconcentrada de Control de ese distrito judicial con relaciÃ³n a la noticia propalada en algunos medios sobre la decisiÃ³n de una sala. pic.twitter.com/qtKsDlR7ks — Poder Judicial PerÃº (@Poder_Judicial_) January 11, 2021

Как сообщает El Comercio, защита обвиняемого подала апелляцию на постановление. Адвокаты считают, что аргументов по существу предъявлено не было, а заявления носят спекулятивный характер.

Как писал NEWS.ru, судьи назвали крупнейших финансистов создателями «нового мирового порядка». Они, согласно постановлению, являются «криминальными элитами, доминирующими в мире» и виновниками пандемии коронавируса.