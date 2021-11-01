В Пентагоне заявили об отслеживании ситуации на границе РФ

Министерство обороны США отслеживает ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отметивший, что США также консультируются с партнёрами по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

Мы знаем о сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной, мы продолжаем консультироваться с партнёрами и союзниками по этому вопросу. Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе, — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Он добавил, что в США вызовет беспокойство любая эскалация или агрессивные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на своё усмотрение, данные действия никому не угрожают и никого не должны волновать.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины опровергло распространённые в СМИ сведения о наращивании группировки Вооружённых сил (ВС) России вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021». В сообщении ведомства говорится, что дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу не зафиксирована.