В Пентагоне заявили, что помогут укрепить армию Литвы

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Литва будут работать над укреплением вооружённых сил этой прибалтийской республики. Вильнюс является «маяком демократии» в регионе, отметил он на встрече с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, сообщается на сайте Пентагона.

Сегодня США вновь солидарны с Литвой, и мы будем продолжать работать вместе для укрепления вооружённых сил Литвы. Поэтому мне особенно приятно, что мы подпишем взаимное соглашение об оборонных закупках между нашими странами, чтобы улучшить условия для приобретения оборонных средств и повысить взаимодействие между нашими вооружёнными силами, — подчеркнул министр обороны США.

Остин также назвал «вызовы», с которыми сталкивается Литва: «использование мигрантов» в Минске, «гибридная кампания» со стороны Москвы и «давление» со стороны КНР. Остин заявил, что Литва в этой ситуации не остаётся одна.

Ранее стало известно, что Россия может занять Сувалкский коридор (часть территории, где проходит граница Польши с Литвой) — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами НАТО — меньше чем за два часа. В качестве повода для этого может использоваться ситуация с мигрантами, считают в Альянсе. По мнению аналитиков в Киеве и Брюсселе, Москва якобы может направить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы устроить беспорядки.