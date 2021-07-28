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В ООН заявили, что Мьянма может стать главным распространителем COVID-19

23:16, 28 июля 2021
В ООН заявили, что Мьянма может стать главным распространителем COVID-19 Фото: Santosh Krl/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что эта азиатская страна может стать очагом бесконтрольного распространения по миру коронавируса. В комментарии The Guardian он отметил, что в Мьянме сейчас фиксируются самые опасные штаммы смертоносной инфекции.

Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин, — подчеркнул Эндрюс.

Он добавил, что узнать точное число заражений и смертей в Мьянме сейчас невозможно, но она граничит со странами, в которых проживает почти треть населения Земли.

Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация, — считает спецдокладчик ООН.

Ранее стало известно, что четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции охватила всю территорию Франции. Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь. Он подчеркнул тяжесть текущей эпидемиологической ситуации — на данный момент фиксируется 27 тысяч новых случаев заражения в неделю.

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