В ООН заявили, что Мьянма может стать главным распространителем COVID-19

Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что эта азиатская страна может стать очагом бесконтрольного распространения по миру коронавируса. В комментарии The Guardian он отметил, что в Мьянме сейчас фиксируются самые опасные штаммы смертоносной инфекции.

Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин, — подчеркнул Эндрюс.

Он добавил, что узнать точное число заражений и смертей в Мьянме сейчас невозможно, но она граничит со странами, в которых проживает почти треть населения Земли.

Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация, — считает спецдокладчик ООН.

Ранее стало известно, что четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции охватила всю территорию Франции. Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь. Он подчеркнул тяжесть текущей эпидемиологической ситуации — на данный момент фиксируется 27 тысяч новых случаев заражения в неделю.