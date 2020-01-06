Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порноактриса Райли Рейд заявила, что отправит свои интимные фотографии каждому, кто пожертвует деньги на спасение коал из австралийских лесов, где сейчас бушуют пожары.

Об этом она написала в своём Instagram. Для получения фотографий от девушки нужно прислать ей на электронную почту доказательства того, что деньги на спасение животных переведены. Ранее NEWS.ru писал о...