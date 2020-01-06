Стефан Дюжаррик Стефан Дюжаррик Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик прокомментировал отказ в выдаче визы США главе МИД Ирана Джаваду Зарифу.

По его словам, США должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры ООН.

Соглашение по отношениям ООН со страной пребывания должно выполняться, — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов не верят заявлениям Тегерана о том, что иранский генерал Касем Сулеймани в момент своей гибели находился в Ираке с дипломатической миссией.

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