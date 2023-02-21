В ООН призвали Россию одуматься Представитель ООН Дюжаррик призвал Москву и Вашингтон возобновить выполнение ДСНВ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

Россия и Соединенные Штаты Америки должны вернуться к выполнению своих обязательств в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в беседе с РИА Новости представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. По его словам, договоренность между двумя ядерными державами обеспечивала безопасность не только им, но и другим государствам.

Позиция генерального секретаря всегда была ясной: Соединенные Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-3, — сказал представитель Гутерриша.

21 февраля Путин в ходе оглашения поcлания Федеральному собранию сообщил о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора. Для возврата к диалогу российский лидер потребовал разъяснения о воeнных намерениях Парижа и Лондона.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия заранее не сообщала Соединенным Штатам о приостановке участия в ДСНВ. По его словам, Вашингтон должен был узнать об этом решении в ходе просмотра выступления Путина с посланием Федеральному собранию.