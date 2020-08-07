В ООН призвали к отмене или ослаблению санкций в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/8c49e434-d8ba-11ea-b259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции против таких стран, как Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Сирия и Судан, в условиях пандемии коронавируса приводят к ухудшению уровня жизни жителей этих стран и лишению фундаментальных прав, считают в ООН.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экспертов организации в области прав и свобод. Свои подписи под документом поставили Алёна Духан (Белоруссия) и её коллеги по правозащитному сегменту всемирной организации — Аньес Калламар (Франция), Тлаленг Мофокенг (ЮАР), Обиора Окафор (Канада) и Майкл Фахри (Ливан).

Санкции, введённые во имя обеспечения прав человека, на деле убивают людей и лишают их фундаментальных прав, включая право на охрану здоровья и питание, и даже самого права на жизнь, — говорится в заявлении.

Эксперты добавили, что в таких странах, как Куба, Иран, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен, санкции несут смерть. Правозащитники призвали государства, которые ввели санкции, отменить их, минимизировать или смягчить так, чтобы можно было доставить лекарства, медицинское оборудование, продовольствие и топливо.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пандемия коронавируса является «настоящей проверкой на человечность» в международных отношениях. По её словам, это проверка способности оставаться людьми в самые сложные моменты.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что государства, заявляющие о себе как о мировых лидерах, должны «показать достойный пример экономической поддержки», однако, по её мнению, они этого не делают.