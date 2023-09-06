ООН предупредила мир о «сезоне кипения» из-за самого жаркого лета в истории

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в выступлении на Африканском климатическом саммите в столице Кении призвал активнее бороться с изменением климата в связи с тем, что планета пережила самое жаркое лето в истории. Он обратил внимание на то, что изменения климата происходят быстрее, чем мир может с ними справляться, передает агентство Anadolu. Ответственность за происходящее Гутерриш возложил на участников G20.

Наша планета только что перенесла «сезон кипения» — это было самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис. <...> Я обращаюсь с настойчивым призывом к крупным источникам выбросов, странам «Большой двадцатки», которые несут ответственность за 80% выбросов, которые проведут встречу на этой неделе в Нью-Дели. Возьмите на себя свою ответственность, — заявил Гутерриш.

Также генсек ООН настаивал на решительном отказе от ископаемого топлива, призывая к разработке заслуживающих доверия планов по поэтапному отказу от угля к 2030 году для стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и к 2040 году для остального мира.

О том, что прошедшее лето оказалось самым жарким за историю наблюдений, Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила 6 сентября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что проблема изменения климата является не менее опасной, чем возможность начала ядерной войны. Американский госсекретарь добавил, что для США глобальное потепление является важной проблемой. Однако вместе с этим существуют и другие вопросы, представляющие угрозу для международного порядка. По мнению Блинкена, в данной ситуации «нужно быть многозадачными».