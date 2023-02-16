В ООН ответили Москальковой на жалобу об обращении Киева с военнопленными

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале об ответе Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обращение по применению пыток к российским военнопленным. Она подчеркнула, что Россия и ООН не должны допустить какого-либо насилия и преступлений против военнопленных и их родственников.

Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой и ее готовность подключиться к решению данной проблемы, — написала омбудсмен.

Ранее Москалькова призвала своего украинского коллегу, ООН и Красный Крест потребовать от киевского руководства не применять пытки в отношении пленных, так как это нарушает положения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека. Основанием для обращения в ООН стали кадры издевательств над российскими военнопленными, полученные уполномоченной от их родственников.