В офисе президента Украины заявили, что контролируют ситуацию в стране

Люди стоят в очереди для того чтобы снять денежные средства в банкомате на одной из улиц в Киеве.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал итоги брифинга с участием Владимира Зеленского по ситуации на Украине. По его словам ситуация в стране контролируемая, сообщается в Facebook офиса президента. Он добавил, что российские войска сейчас пытаются нанести максимальный урон не только военной, но и гражданской инфраструктуре.

Ситуация управляемая. Абсолютно управляемая, — заявил он.

Однако, по его словам, обстрелы украинских городов и аэродромов со стороны российских военных сегодня продолжатся.

Подоляк также отметил, что российская сторона не идёт ни на какие контакты, так как уже приняла «фатальное» решение. РФ, по его словам, постарается нанести Украине максимальный урон и посеять панику.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.