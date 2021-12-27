В ОДКБ обеспокоились ситуацией на армяно-азербайджанской границе

ОДКБ обеспокоен продолжающейся нестабильностью на армяно-азербайджанской границе, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в интервью изданию «Союзники. ОДКБ». Он сообщил о внимательном отслеживании ситуации на Южном Кавказе и постоянном контакте с армянской стороной.

В силу понятных причин нас в первую очередь беспокоит нарастание кризисных явлений на границах государств — членов ОДКБ. Конечно, это сохранение всего спектра вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, продолжающаяся нестабильность на границе Армении и Азербайджана, активизация попыток США и стран Европы оказать давление на государства — члены ОДКБ — Россию и Беларусь, ситуация на юго-востоке Украины, — сказал Зась.

По его словам, напряжённость на армяно-азербайджанской границе он обсудил с секретарём армянского Совбеза Арменом Григоряном на прошедшей встрече в Ереване. Он также высоко оценил роль России в осуществлении миротворческой миссии в Карабахе.

Усилия России позволили остановить боевые действия, сохранить огромное количество жизней, в сжатые сроки восстановить пострадавшие от боевых действий районы, обеспечить их жителей питанием, одеждой и медикаментами, — отметил Зась.

Генсек ОДКБ также рассказал о необходимости решать все имеющиеся вопросы политико-дипломатическими средствами. По его словам, организация поддерживает реализацию пунктов трёхстороннего соглашения по Карабаху, намерения Армении и Азербайджана создать комиссию по делимитации и демаркации границы, а также считает это «единственным выходом».

Ранее сообщалось, что Зась Григорян на встрече в Ереване высказались за скорейшее начало демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Подчёркивается, что приоритетом организации являются совместная деятельность государств — членов ОДКБ по противодействию терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, по миграционной и биологической безопасности.